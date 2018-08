Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotentiale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (06.08.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die BVB-Aktie sei und bleibe ein Kauf. Mit einem Umsatz von 539 Mio. Euro und einem Börsenwert von 555 Mio. Euro sei das Papier mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,02 bewertet. Hinzu komme: Nach einer Saison mit Höhen und Tiefen unter Peter Bosz und Peter Stöger sei Lucien Favre verpflichtet worden. Favre sei bereits zu seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach sehr erfolgreich worden. Für ein Investment in die BVB würden zudem neue lukrativere Fernsehverträge in Deutschland, Neureglungen in der Champions League und das Merchandising in Asien sowie in den USA sprechen, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:6,25 EUR +0,81% (06.08.2018, 12:40)