Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (03.03.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, CEFA und Aktienanalyst von FMR Research, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unverändert zum Kauf.Der BVB habe nun den H1-Bericht veröffentlicht, welcher aber insgesamt keine Überraschungen aufgezeigt und die vorläufigen Zahlen bestätigt habe. Die in unserem letzten Update erwähnten Veränderungen bei der Darstellung der Transfer-Erlöse haben wir im Hinblick auf den Kosten und der Cash Flow-Auswirkung im Modell angepasst, so die Aktienanalysten von FMR Research.Während das berichtete EBITDA leicht unter dem Vorjahr rausgekommen sei (-5% YoY), habe das bereinigte EBITDA (ex Transfer) um 17% auf 43,5 Mio. Euro zulegen können. Diese Kennzahl sei ein guter Indikator, dass der BVB trotz steigender Kostenbasis (insbesondere Personalkosten) das operative Ergebnis weiter steigern könne. Inklusive der bereits bekannten Transfers würden die Aktienanalysten von FMR Research fürs Gesamtjahr mit einem EBITDA von 120,8 Mio. Euro rechnen. Exklusive dem neuen Transferergebnis (FMR Schätzung: 28,2 Mio. Euro fürs GJ) sähen die Aktienanalysten das EBITDA bei 92,6 Mio. Euro.Nächste Woche (11.03.) spiele der BVB das Rückspiel gegen Paris SG um den Einzug in das Champions League Viertelfinale (Hinspiel: 2-1 für BVB) und bei einem Weiterkommen würde sich dies nicht nur finanziell lohnen (Umsatzplus von mindestens 15 Mio. Euro; 10,5 Mio. Prämie fürs Viertelfinale, 2,5 Mio. Annahme Tickets, 2,5 Mio. Effekt aus erhöhten Merchandising fürs restliche Jahr), sondern dürfte der Aktie nach dem 22% Kursrutsch infolge der Corona-Ängste auch wieder positives Momentum geben.Marcus Silbe, CEFA und Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt sein "kaufen"-Votum für die Borussia Dortmund-Aktie. Das Kursziel laute weiterhin 10,50 Euro. (Analyse vom 03.03.2020)Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;