Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Bei Borussia Dortmund laufe es derzeit alles andere als rund. Das so wichtige "Sechs-Punkte-Spiel" gegen den unmittelbaren Konkurrenten, Eintracht Frankfurt, im Kampf um den letzten (vierten) Champions-League-Platz habe der Ruhrpott-Club verloren. Die BVB-Aktie gehe heute dementsprechend unter.Der Rückstand auf die Mannschaft aus der Main-Metropole, die auf dem begehrten vierten Platz in der Tabelle rangiere, betrage damit sieben Punkte. Die Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison rücke für Borussia Dortmund damit in weite Ferne.Es wäre das erste Mal seit 2015, dass man die Königsklasse verpasse. Sollte es dazu kommen, würde nicht nur das Image gehörigen Schaden erleiden. Dem Verein würden auch zig Millionen an Fernsehgeldern flöten gehen. Zur Einordnung: Die CL bringe mindestens 15 Millionen Euro an Startgeld, die Euro League hingegen nur rund drei Millionen Euro.Überdies bestehe die Gefahr, dass den Schwarz-Gelben im "Cup der Verlierer" die besten Spieler davonlaufen würden. Top-Stürmer Erling Haaland sei offenbar bereits auf der Suche nach einem neuen Verein. Dafür spreche, dass sein Berater Mino Raiola und Vater Alf-Inge Haaland, öffentlichkeitswirksam das Interesse der europäischen Top-Klubs abklopften.Die Champions-League-Teilnahme sei aufgrund der Heim-Niederlage gegen die Eintracht unwahrscheinlicher geworden, aber immer noch machbar. In sieben Spielen könne noch sehr viel passieren. Und womöglich hätten die jüngsten öffentlichen Worte von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke, der seine Enttäuschung klar kommuniziert und adressiert habe, die Mannschaft wach gerüttelt.Kurzum: Investierte Anleger bleiben weiter auf dem Spielfeld und setzen einen Stopp bei 4,70 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.04.2021)