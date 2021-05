Dies sei natürlich ein Punkt, auf den die BVB-Spieler sowie die Verantwortlichen des Clubs kaum Einfluss hätten. Dennoch würden mit der endlich voranschreitenden Impfkampagne in Deutschland natürlich die Chancen steigen, dass in der kommenden Saison wieder tausende Zuschauer in den Signal-Iduna-Park strömen würden. Der BVB-Aktie dürfte diese Entwicklung kräftigen Rückenwind verleihen. Schließlich hätten die Dortmunder vor der Pandemie jährlich knapp 60 Millionen Euro beziehungsweise 15 Prozent ihrer Erlöse mit den Einnahmen aus dem Spielbetrieb erzielt.



Fußball-Aktien würden sehr spekulative Geldanlagen bleiben. Aktuell sehe das Chance/-Risiko-Verhältnis beim BVB allerdings gut aus.



Mutige Anleger können weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 4,70 Euro belassen werden. (Analyse vom 10.05.2021)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Es seien wirklich dramatische Wochen beim BVB. Und es gehe Schlag auf Schlag weiter. "Der Aktionär" zeige auf, was wichtig werde und welche drei Gründe jetzt Hoffnung machen würden.1. Champions-League-Qualifikation könnte doch noch realisiert werdenNach der 1:2 Heimpleite am 27. Spieltag gegen den direkten Konkurrenten um die begehrten Plätze 1-4, Eintracht Frankfurt, schien der BVB komplett abgeschlagen zu sein. Satte 7 Punkte habe der Rückstand auf die Hessen betragen, sogar 9 Zähler seien es auf den VfL Wolfsburg gewesen.An diesem Wochenende seien die Dortmunder dank eines hart erkämpften 3:2-Sieges gegen RB Leipzig (am Donnerstag erneut Gegner, dann im DFB-Pokalfinale) an Frankfurt vorbeigezogen, das nicht über ein 1:1 gegen Mainz hinausgekommen sei. Auf Wolfsburg (am Wochenende ebenfalls siegreich) seien es noch 2 Punkte.Nun habe es das Team von Coach Edin Terzic wieder selbst in der Hand, sich für die Königsklasse zu qualifizieren. Dies würde dem BVB in der schwierigen Corona-Zeit einen ordentlichen zweistelligen Millionenbetrag durch Antrittsprämien und TV-Gelder sichern. Zudem komme die Chance auf erfolgsabhängige Zahlungen.2. Starke Entwicklung der TalenteEs sei gut möglich, dass in diesem oder im kommenden Jahr die Kasse beim BVB wieder klingele, weil einer oder mehrere der Jungstars für satte Ablösesummen verkauft würden. Aus sportlicher Sicht wäre dies natürlich allen voran bei den beiden Schlüsselspielern Erling Haaland und Jadon Sancho bitter. Rein bilanziell betrachtet würden dadurch aber satte Gewinne winken. Schließlich dürften bei beiden dreistellige Transfererlöse erzielt werden.Neben diesen beiden sollte auch nicht vergessen werden, dass etwa der 19-jährige Giovanni Reyna, eine der positiven Überraschungen in der Vorrunde, wieder zurück in der Spur sei. Und die Entwicklung des erst 17-jährigen Jude Bellingham sei ohnehin bemerkenswert. Der Marktwert des Engländers, der in der Vorsaison noch in der 2. englischen Liga gekickt habe, dürfte sich in der laufenden Saison nach starken Auftritten in der Bundesliga und zuletzt auch in der Champions League bereits verdoppelt haben. Beide hätten das Potenzial, sich entweder über Jahre hinweg zu absoluten Schlüsselspielern in Dortmund zu entwickeln oder eben erneut die Kasse beim BVB klingeln lassen.3. Rückkehr der Fans