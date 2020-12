Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,60 EUR +0,18% (18.12.2020, 13:37)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,62 EUR -1,23% (18.12.2020, 13:52)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (18.12.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unverändert zu kaufen.Nach der überraschenden Freistellung von Cheftrainer Lucien Favre am 13.12.2020 sei dem neuen Cheftrainer Edin Terzić und der Mannschaft am Dienstag im ersten Spiel nach dem Führungswechsel ein 2:1 Auswärtssieg bei Werder Bremen gelungen. Hauptverantwortlich für die Freistellung von Herrn Favre sei nach Einschätzung von Becker die sportliche Entwicklung in den letzten Wochen gewesen, bei der die Vereinsführung das Erreichen der Saisonziele 2020/21 gefährdet gesehen habe. Herr Terzić genieße das Vertrauen, um am Ende der Bundesliga-Saison 20/21 mit der Mannschaft einen Champions League Platz zu erreichen. Nach Unternehmensangaben genieße er eine hohe Akzeptanz in der Mannschaft und werde die taktische Ausrichtung wohl anpassen.Da es sich bei dem Führungswechsel um eine interne Lösung handle, die zunächst bis zum Saisonende20/21 gelte, seien die finanziellen Auswirkungen nach Erachten des Analysten eher vernachlässigbar. Je nach Erreichen des Hauptsaisonziels werde man sehen, ob der Verein mit Herrn Terzić weiterarbeiten werde, oder sich für einen bereits international renommierten Cheftrainer entscheiden werde.Corona Update: Der von der Bundesregierung jüngst beschlossene harte Lockdown werde nach Erachten von Becker aus heutiger Sicht zu keinen Änderungen im Spielbetrieb führen. Er gehe davon aus, dass es bis auf Weiteres bei den Geisterspielen bleiben werde. Auch durch den höchstwahrscheinlichen Beginn der Impfung der Bevölkerung sehe er kurzfristig keine Änderungen. Darauf sei der BVB, wie auch die anderen Vereine, eingestellt.Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.