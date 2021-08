Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (17.08.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unverändert zu kaufen.Zum Bundesligaauftakt habe der BVB mit einem überzeugenden 5:2 Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt eine erste Duftmarke setzen können. Bei einer insgesamt guten Mannschaftsleistung hätten insbesondere die beiden Offensivkräfte Reus und Haaland mit einem bzw. zwei Treffern überzeugen können. Ein gelungener Einstand also auch für den neuen Trainer Marco Rose.Der BVB habe durch rechtzeitig eingeleitete Gegenmaßnahmen die negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie begrenzen können. Die kürzlich vorgelegten vorläufigen Kennzahlen zum Geschäftsjahr 2020/21 hätten weitgehend den Analystenerwartungen entsprochen. Der Konzernumsatz habe mit 334,2 Mio. Euro leicht über der Analystenprognose von 329,7 Mio. Euro gelegen. Wegen der Verbannung der Zuschauer aus den Stadien hätten insbesondere die Erlöse aus den Segmenten Spielbetrieb und Conference, Catering, Sonstige gelitten. Beim Konzernergebnis habe der BVB mit -72,8 Mio. Euro (2019/20: -44,0 Mio. Euro) einen höheren Fehlbetrag verkraften müssen, der sich mit der Analystenschätzung von -74,8 Mio. Euro vergleiche. Da im Einzelabschluss der KGaA ein ähnlich hoher Verlust ausgewiesen werde, entspreche der Vorschlag, keine Dividende auszuschütten, den Analystenerwartungen.Beim ersten Heimspiel seien 25.000 Zuschauer im Stadion gewesen. Der Analyst gehe weiterhin davon aus, dass sowohl die Bundesliga-Saison als auch die anderen Wettbewerbe, insbesondere die UEFA Champions League, mit Zuschauerbeteiligung stattfinden würden.Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt sein Kursziel von 6,80 Euro je Aktie und seine "kaufen"-Empfehlung. (Analyse vom 17.08.2021)Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.