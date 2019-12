Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (11.12.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Borussia Dortmund habe doch noch den Einzug in das Achtelfinale der Champions League geschafft. Durch den glücklichen 2:1 (1:1)-Erfolg gegen Slavia Prag und den zeitgleichen Auswärtssieg von "Barca" bei Inter Mailand habe das Team von Trainer Lucien Favre den bis dahin punktgleichen Konkurrenten aus Mailand noch abgefangen. Nicht nur die Fußball-Fans würden feiern.Kurz nach Handelseröffnung notiere die BVB-Aktie zeitweise zehn Prozent über dem Vortagesschluss. Aus Angst vor einem Scheitern in der Königsklasse sei der Kurs gestern noch deutlich unter Druck gewesen. Heute folge der Befreiungsschlag.Anleger, die den "Trading-Tipp" vom Vortag gefolgt sind, liegen ebenfalls deutlich im Plus, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär".(Analyse vom 11.12.2019)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: