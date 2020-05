Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (17.05.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Durchatmen in Dortmund: Zum einen habe der 4:0-Erfolg gegen den Ruhrpott-Rivalen Schalke 04 natürlich aus sportlicher Hinsicht wichtige Punkte im Kampf um Meisterschaft und die - aus wirtschaftlicher Perspektive noch wichtigere - Champions-League-Qualifikation gebracht. Zum anderen sei der gestrige Spieltag auch finanziell ein Segen gewesen. Denn gelinge es der Bundesliga, die Saison zu Ende zu bringen, beschere das den Vereinen zweistellige Millionenbeträge an Fernsehgeldern und Sponsoreneinnahmen, die z.B. beim BVB knapp die Hälfte des Umsatzes ausmachen würden.Der gestrige Sieg sei sehr wichtig für den BVB gewesen. Die Borussia Dortmund-Aktie sollte ab morgen davon profitieren. Das Papier bleibe jedoch natürlich ein äußerst heißes Eisen und daher nur für mutige Anleger geeignet. Wer ausreichend Mut habe, könne auf eine Fortsetzung der Gegenbewegung setzen, sollte seine Position allerdings unbedingt mit einem Stopp bei 5,25 Euro absichern, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.05.2020)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:6,13 EUR -1,76% (15.05.2020, 17:35)