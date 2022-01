Die Anteile bleiben weiterhin ausnahmslos für Mutige geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Diese könnten auf eine Erholung im laufenden Jahr spekulieren, sollten ihre Position aber unbedingt mit einem Stoppkurs (am besten bei 3,40 Euro) absichern. (Analyse vom 27.01.2022)



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (27.01.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Marktumfeld für den BVB bliebe schwierig. Die Dortmunder hätten schwer an den aktuell strengen Corona-Maßnahmen zu knabbern. Vorstand Hans-Joachim Watzke denke daher sogar über Klagen nach. Der andere große Aufreger bleibe indes Starstürmer Erling Haaland. Die große Frage laute: Bleibe der Star-Stürmer noch eine weitere Saison oder wechsele er in diesem Sommer?Ausgangslage: Der Vertrag des Ende Dezember 2019 für rund 20 Millionen Euro verpflichteten Ausnahmestürmers mit dem BVB laufe zwar bis 2024, enthalte aber eine Ausstiegsklausel. Mit deren Hilfe könnte er den Revierclub für eine kolportierte Ablöse von 75 Millionen Euro schon in diesem Sommer verlassen.Bewerber: Interessierte Clubs gebe es viele, doch nur noch wenige könnten Haaland auch bezahlen. Das Gesamtpaket aus Gehalt, Ablöse und Provisionen werde auf weit über 200 Millionen Euro geschätzt. Das schränke den Kreis der seriösen Bewerber deutlich ein - vor allem in wirtschaftlich schwierigen Pandemie-Zeiten. Laut BVB-Chef Hans-Joachim Watzke sei das Interesse von Real Madrid "verbürgt". Für den hoch verschuldeten Real-Konkurrenten Barcelona dürfte die Summe dagegen kaum zu stemmen sein. Gleichwohl sei in spanischen Medien von einer Annäherung beider Seiten zu lesen gewesen. Aus der Premier League gelte vor allem der FC Chelsea als möglicher neuer Club für Haaland.Kraftakt: Im Bemühen um einen Verbleib von Haaland über diesen Sommer hinaus gehe der BVB angeblich an seine finanziellen Grenzen. Laut Medienberichten sei ihm eine Verdoppelung des Gehalts in Aussicht gestellt worden. Sollte der Torgarant darauf eingehen, wäre er angeblich der mit Abstand bestbezahlte Profi der Vereinshistorie. "Vielleicht gibt es dann auch 2,50 Euro mehr", habe Watzke unlängst beiläufig beim TV-Sender Bild kommentiert. Am vergangenen Wochenende sei er bei zwei Sky etwas deutlicher geworden: "Wir haben grundsätzliche Ideen, die wir gerne Erling und seinen Beratern mitteilen wollen. Dann werden wir sehen, ob diese Idee fruchten oder nicht."Sponsor: Flankiert werde das BVB-Bemühen von Trikotsponsor Puma, der den Star unter Vertrag nehmen wolle. Dass Puma-Chef Björn Gulden nicht nur ein Haaland-Landsmann, sondern auch ein Freund der Familie sei und dem BVB als Aufsichtsratsmitglied emotional nahe stehe, könnte dabei helfen. "Meine Empfehlung wäre selbstverständlich, dass er noch ein Jahr Borusse bleibt. Ich weiß aber auch, dass gerade von allen Seiten an ihm gezogen wird", habe er den "Ruhr Nachrichten" gesagt. Ein Ausrüstervertrag mit Puma würde die Entscheidung Haalands nach Meinung von Gulden aber kaum beeinflussen: "Die Wahl von Ausrüster und Verein muss man isoliert voneinander betrachten."Zeitfenster: Auch ohne Ultimatum wolle der BVB nicht monatelang auf eine Entscheidung warten. "Weil er so wichtig für uns ist, muss ab einem gewissen Punkt für uns Planungssicherheit herrschen", habe der künftige Sportdirektor Sebastian Kehl kommentiert. Die jüngste Verletzung von Haaland dürfte jedoch nicht zu einer Forcierung beitragen. Genauso wenig wie die unbestätigten Medienberichte über den Gesundheitszustand von Haaland-Berater Mino Raiola. "Ich habe keinen Kontakt zu ihm, weil er - glaube ich - keinen Kontakt haben darf. Ich kann nur Dinge aus zweiter Hand sagen. Ich glaube schon, dass es ihm nicht so gut geht", habe Watzke bei Sky gesagt.Alternativen: Beim BVB laufe die Suche nach einem Haaland-Ersatz längst auf vollen Touren. Fast täglich würden in den Medien neue Namen gehandelt. "Wenn Erling geht, werden wir eine andere und gute Lösung finden. Wichtig ist, dass wir kreativ bleiben", habe Watzke kommentiert. Aussichtsreichster Kandidat solle Karim Adeyemi sein. Meldungen, wonach mit dem 20 Jahre alten Nationalspieler aus Salzburg bereits eine Einigung erzielt worden sei, habe der BVB nicht kommentiert. Weil sein Vertrag bis 2024 keine Ausstiegsklausel enthalte, müsste der BVB jedoch tief in die Vereinskasse greifen. Dem Vernehmen fordere Salzburg eine Ablöse zwischen 30 und 40 Millionen Euro.Es dürfte spannend werden, wie sich Haaland entscheide. Für eine nachhaltige Erholung der BVB-Aktie wäre es zunächst aber vor allem wichtig, dass die maximal zugelassene Zuschauer-Kapazität zeitnah erhöht werde.