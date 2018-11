Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Haar (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die Aktie des BVB entwickle sich großartig. Der Kurs von 9,30 Euro entspreche einem Mehrjahreshoch. Dieses Kursniveau habe der BVB zuletzt im Jahr 2001 (!) gesehen. Im Herbst 2000 sei die Aktie zu Kursen von absurden 11 Euro von der Deutschen Bank als Konsortialführer emittiert worden, sei aber erwartungsgemäß direkt abgestürzt. Anfang April dieses Jahres hätten die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" die Aktie von Borussia Dortmund bei Kursen von 5 Euro zum Kauf empfohlen. Finanzchef Thomas Treß habe in einem Gespräch mit "Vorstandswoche.de" den Substanzwert des BVB auf etwa 10 Euro je Aktie taxiert. Erreiche das Papier dieses Niveau, entspreche die Kaufempfehlung von April 2018 einem Kursplus von rund 100 %! Halte Trainer Lucien Favre seinen bisherigen Erfolgskurs, würden die Aktienexperten Kurse von 11 Euro nicht mehr ausschließen. Dann wäre der BVB mit 1 Mrd. Euro kapitalisiert! BVB-Boss Hans-Joachim Watzke könnte dann die Korken knallen lassen, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:9,63 EUR -0,57% (02.11.2018, 15:22)