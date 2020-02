Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (20.02.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Borussia Dortmund bekomme ab der kommenden Saison zwei Trikotsponsoren. Das habe der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitgeteilt. 1&1, der zum United-Internet-Konzern gehöre, werde ab der Saison 2020/21 auf den BVB-Trikots zu sehen sein. Der bisherige alleinige Trikotsponsor, der Spezialchemiekonzern Evonik, richte "seine langjährige Partnerschaft mit dem BVB stärker auf internationale Zielgruppen aus", wie es in einer Pressemitteilung geheißen habe. Von der Saison 2020/21 an werde der BVB in internationalen Pokalwettbewerben, Freundschaftsspielen im Ausland und im DFB-Pokal weiterhin mit dem Schriftzug von Evonik auf der Brust auflaufen.Der BVB werde durch die beiden Trikotsponsoren ein deutliches Einnahmeplus erzielen. Dem Vernehmen nach würden die Einnahmen auf rund 40 Mio. Euro jährlich steigen.Zuletzt habe die BVB-Aktie durch den Heimsieg gegen Paris Saint-Germain in der finanziell wichtigen Champions League einen Sprung nach oben gemacht. Fakt sei: Die Bundesliga sei das Schaulaufen, die Kür sei die Champions League mit der Option auf Einnahmen in zweistelliger Millionenhöhe.Aus charttechnischer Sicht stehe die Borussia Dortmund-Aktie vor dem Break des horizontalen Widerstands bei 9,25 Euro. Das nächste Etappenziel sei im Anschluss die Marke von 10 Euro, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link