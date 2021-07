Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Der gestrige Tag sei ganz im Zeichen der Einigung über einen Transfer von Jadon Sancho zu Manchester United gestanden. Sportvorstand Hans-Joachim Watzke habe gestern am Rande der Vorstellung von Trainer Marco Rose aber auch für eine Aussage gesorgt, die durchaus habe aufhorchen lassen.So habe sich der BVB-Boss mit deutlichen Worten für vollere Fußball-Arenen stark gemacht. "Warum soll ein Stadion nicht ausverkauft sein nur mit Geimpften? Wo ist das Problem? Was ist eigentlich, wenn die ersten Geimpften klagen, warum sie nicht ins Stadion dürfen? Darüber macht sich keiner Gedanken."Zudem habe Watzke vor "permanenter Panik" gemacht: "Wenn wir nicht bereit sind, das irgendwann wieder zuzulassen, müssen wir sagen: Okay, wir ergeben uns Covid-19. Dann werden wir nie mehr unser altes Leben zurückkriegen. Oder glaubt irgendeiner von euch, dass die nächsten Jahre kein Covid-Fall mehr auftritt? Dann können wir auch glauben, dass es keine Grippe mehr gibt. Vielleicht auch kein Weihnachten mehr."Watzke habe auf die positive Entwicklung bei den Corona-Zahlen mit sinkenden Infizierten-Zahlen und steigender Impfquote verwiesen. Der 62-Jährige habe beklagt, "dass wir jetzt bei einer Inzidenz von fünf schon wieder so tun, als wenn die Welt untergeht".Ob der Wunsch nach vollen Stadien zeitnah erfüllt werde, sei natürlich aktuell eher unwahrscheinlich. Die Chancen stünden allerdings sehr gut, dass in der kommenden Saison weitaus mehr Zuschauer die BVB-Heimspiele besuchen könnten. Auch deswegen dürfte es den Dortmundern im Geschäftsjahr 2021/22 wieder gelingen, schwarze Zahlen zu schreiben. Mutige könnten bei der BVB-Aktie weiterhin zugreifen (Stopp: 5,10 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.07.2021)(Mit Material von dpa-AFX)