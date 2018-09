Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotentiale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (27.09.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Der Fußball-Bundesligist habe in den letzten Wochen viele richtige Entscheidungen getroffen: Allen voran Lucien Favre als Trainer sei ein Glücksgriff gewesen. Er habe dem BVB eine neue Handschrift verpasst. Auch in der Champions League habe man den ersten Auftritt in Brügge gut gemeistert. Auftrieb könnte dem BVB auch ein neuer Ausrüstervertrag geben. Die Laufzeit des aktuellen Deals mit PUMA endet 2020. Borussia Dortmund bekomme von PUMA pro Jahr 6,25 Mio. Euro.Rund 700 Mio. Euro sei Borussia Dortmund aktuell an der Börse wert. 70%, genauer gesagt 412 Mio. Euro seien durch den Kader abgedeckt. Tendenz steigend. Würde die BVB-Aktie nur annähernd in die Bewertungsdimension von Juventus Turin vorstoßen, müsste das Papier zweistellig notieren, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.09.2018)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:7,745 EUR +0,39% (27.09.2018, 11:00)