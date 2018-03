Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co.KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co.KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotentiale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park".



London (www.aktiencheck.de) - Paul Hickman von Edison Investment Research:Richard Finch und Paul Hickman, Aktienanalysten von Edison Investment Research, bringen ihr Verständnis über die Zurückhaltung des Marktes hinsichtlich der Aktien von Borussia Dortmund (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) zum Ausdruck.Borussia Dortmund habe noch alle Chancen in der Fußball-Bundesliga und der Champions League. Allerdings dürfen kaum noch Fehler passieren um die Champions League-Qualifikation zu verpatzen.Die finanzielle Performance im zweiten Fiskalquartal sei überzeugender gewesen als die Auftritte der Mannschaft. Die Analysten von Edison Investment Research heben ihre Prognosen für 2018 infolge der Januar-Transfers (Aubameyang, Batra) an. Einmal mehr sei deutlich geworden, dass Borussia Dortmund in der Lage sei substanzielle Reserven zu generieren.Die gegenläufige Kursreaktion nach dem Aubameyang-Transfer im Vergleich zum Dembélé-Verkauf (Kursplus) sei Ausdruck der Sorge der widerstreitenden sportlichen und finanziellen Interessen. Angesichts der unbeständigen sportlichen Leistung und der Ungewissheit in der Trainerfrage könnte die Zurückhaltung des Marktes anhalten, so die Einschätzung der Analysten Richard Finch und Paul Hickman.Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:5,68 Euro +1,16% (06.03.2018, 15:20)