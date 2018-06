Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,62 EUR +0,27% (27.06.2018, 13:46)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,585 EUR -1,15% (27.06.2018, 13:42)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (27.06.2018/ac/a/nw)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktie: Technisch durchaus interessant - ChartanalyseWeltweit hat die aktuelle Fußballweltmeisterschaft in Russland die Menschen in den Bann gezogen, allerdings bietet sich auch auf dem heimischen Markt in puncto Fußball in Kombination mit der Börse durchaus Interessantes. Ein gutes Beispiel stellt der börsennotierte Fußballklub Borussia Dortmund (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) dar, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Seit dem Börsengang des Fußballklubs Borussia Dortmund habe die Aktie zwischenzeitlich mehr als 90 Prozent an Wert verloren und in den Jahren 2009/2010 knapp unter einem Euro notiert. Von da an sei es jedoch wieder deutlich bergauf gegangen, bis Oktober letzten Jahres habe bereits sein Verlaufshoch bei 8,36 Euro markiert werden können. Allerdings habe das hohe Niveau nicht lange angehalten, die Aktie sei wieder auf ihre markante Horizontalunterstützung um 5,00 Euro abgestürzt.In diesem Bereich laufe nun seit einigen Monaten ein eindeutiger Stabilisierungsversuch ab - interessanterweise gestalte sich die daraus resultierende charttechnische Formation als mögliche Trendwende und könne unter bestimmten Voraussetzungen für ein Long-Investment herhalten. Noch befinde sich das Konstrukt im Aufbau, übergeordnet lasse die Formation aber bereits jetzt schon gewisse Schlüsse zu.Ein Blick auf den Kursverlauf seit Jahresbeginn offenbare eine potenzielle inverse SKS-Formation zwischen 4,90 Euro auf der Unterseite und der abfallenden Nackenlinie bei grob 6,30 Euro. Bleibe demnach das Wertpapier von Borussia Dortmund oberhalb der Marke von 5,50 Euro stabil, könnte die rechte Schulter demnächst komplettiert werden. Aber erst oberhalb der Nackenlinie von mindestens 6,15 Euro könne die angesprochene SKS-Formation tatsächlich aktiviert werden und Aufwärtspotenzial zunächst in den Bereich von 6,90 Euro freisetzen. Darüber bestünde sogar die Möglichkeit eines Kursanstiegs bis 7,29 Euro.Aktuell sei noch kein Handlungsbedarf in dem Wertpapier von Borussia Dortmund gegeben. Erst oberhalb von grob 6,15 Euro könnte die angesprochene inverse SKS-Formation Aufwärtspotenzial bis in den Bereich von 7,29 Euro liefern und erlaube es über entsprechende Long-Positionen hierauf zu setzen. (Analyse vom 27.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link