Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,625 EUR +8,17% (23.04.2018, 14:57)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotentiale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (23.04.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Bernegg, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die Aktie des Fußball-Bundesligisten gehöre am Montag zu den größten Gewinnern. Die Champions League rücke nach der starken Vorstellung gegen Bayer Leverkusen in greifbare Nähe.Betrachte man die vielen jungen Talente, deren aktuelle Marktwerte kaum in der Bilanz des BVB notiert seien, sei die Aktie des Dortmunder Fußballvereins sehr günstig bewertet. Der Marktkapitalisierung von 480 Mio. Euro stehe ein Kaderwert (laut transfermarkt.de) von 405 Mio. Euro gegenüber. Deswegen sei der BVB auch eine laufende Empfehlung des Anlegermagazins. Das Kursziel liege bei 8 Euro und der Stopp bei 4,50 Euro, so Marco Bernegg, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.04.2018)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:5,64 EUR +8,67% (23.04.2018, 14:48)