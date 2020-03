(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;



Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,634 EUR -4,26% (18.03.2020, 15:54)



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,66 EUR +0,56% (18.03.2020, 15:38)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (18.03.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, CEFA und Aktienanalyst von FMR Research, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unverändert zum Kauf.Es sei offiziell: Die Bundesliga lege aufgrund der Ausbreitung des COVID-19 Virus eine Spielpause bis mindestens dem 2. April ein. Gegeben den Umständen, dass viele Städte noch bis Mitte April strikte Regelungen bzgl. Versammlungen >1.000 Personen hätten, denke Silbe, dass die Bundesliga frühestens zum Osterwochenende (18./19.4) wieder den Spielbetrieb aufnehme; somit würden 4 reguläre Spieltage ausfallen (26. bis 29. Spieltag).Mögliche Szenarien-Analyse für den BVB: 1) Komplett-Absage der Saison ohne weitere Spiele, oder 2) Wiederaufnahme nach mehrwöchiger Pause mit ausschließlich Geisterspielen in der Bundesliga. Unabhängig welches Szenario eintreten sollte, der BVB werde diese Krise überstehen. Mit einer aktuellen Eigenkapital-Quote von 65% (H1 19/20) und keinen Finanzverbindlichkeiten habe der BVB ausreichend Möglichkeiten, die möglichen Umsatzverluste aufzufangen.1) Dies wäre der Worst Case nicht nur für den BVB, sondern für die ganze Bundesliga. Denn hier würde man nicht nur die Ticket-Einnahmen gänzlich verlieren, sondern es stehe auch die letzte Abschlagszahlung der Vermarktungserlöse der DFL in Höhe von 384 Mio. Euro für die 36 Proficlubs auf dem Prüfstand. Dem BVB alleine stünden hierbei noch eine Zahlung von 29,8 Mio. Euro zu. Verbunden mit dem Ausfall von bis zu 3 Mio. Euro pro Spiel aus Ticketing (inkl. VIP), Merchandising und Catering würde dies dem BVB nach der Berechnung des Analysten einen negativen EBITDA-Effekt von ca. 45 Mio. Euro für das restliche Jahr 2019/2020e einbringen und insgesamt einen Nettoverlust in Höhe von -3,3 Mio. Euro (vorher: +27,0 Mio. Euro).2) Sollte die Saison zwar "regulär" (also alle Spieltage) enden, diese aber zeitlich verschoben und komplett ohne Publikum stattfinden, so sehe der Analyst den negativen Effekt nur bei 13 Mio. Euro (-12,5%) für das restliche 2019/2020e.Marcus Silbe, CEFA und Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt klar sein "kaufen"-Votum für die Borussia Dortmund-Aktie. (Analyse vom 18.03.2020)Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: