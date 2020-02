(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:



Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

9,04 EUR +0,56% (20.02.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

9,025 EUR -0,66% (21.02.2020, 08:56)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (21.02.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) weiterhin zu kaufen.Heute Vormittag habe der BVB gemeldet, dass ab der nächsten Saison (2020/2021) das Unternehmen 1&1 der neue Trikotsponsor für die Bundesliga werde. Somit werde der BVB erstmalig über zwei verschiedene Trikotsponsoren verfügen: Evonik für die Internationalen Spiele und dem DFB-Pokal, sowie 1&1 für die Bundesliga. Der Vertrag mit beiden Sponsoren würden bis zum 30.06.2025 laufen. Der Vertrag mit Evonik ändere sich somit nicht in der Laufzeit, sondern nur in der jährlichen Leistung. Während Silbe bisher angenommen habe, dass Evonik eine Zahlung von rund 18 Mio. Euro pro Jahr geleistet habe, so gehe der Analyst nun inklusive 1&1 von einem Gesamterlös von 28 Mio. Euro pro Jahr aus, ein Mehr-Umsatz von 10 Mio. Euro pro Jahr.Seit dem Aus im DFB-Pokal gegen Werder Bremen und einer Niederlage gegen Bayer Leverkusen habe der BVB in der Bundesliga Eintracht Frankfurt und in der Champions League Paris SG mit 2:1 im Achtelfinal-Hinspiel besiegt. Mit diesen beiden wichtigen Siegen habe der BVB wieder ein positives Momentum geschaffen und insbesondere die zwei jungen Spieler Erling Haaland und Jaden Sancho hätten gezeigt, wie wertvoll beide Spieler für den Verein seien.Silbe habe die drei Spielerverkäufe (Alpacer, Weigl, Bruun Larsen) und die zwei Spielerkäufe (Haaland, Can) in das Modell eingebaut. Durch die Spielerverkäufe würden sich die Analystenschätzungen aus Transfererlösen auf 126,0 Mio. Euro (+52 Mio. Euro abzüglich reduzierter Bonuszahlungen für den verletzten Dembele aus Barcelona) erhöhen. Silbe schätze nun einen Konzernumsatz für das GJ 2019/2020e von 517,0 Mio. Euro (vorher: 470,5 Mio. Euro), was zu einem EBITDA von 120,8 Mio. Euro führen sollte (2018/2019: 116,0 Mio. Euro). Das Nettoergebnis für dieses Jahr plane er mit 27,0 Mio. Euro.Aktuell befinde sich der BVB auf Platz 3 mit 2 Punkten Vorsprung auf einen Nicht-Champions-League-Quali Platz (Bayer Leverkusen). Das Rückspiel gegen Paris finde am 11.03 statt und gleich danach komme das Derby gegen S04.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person