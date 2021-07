Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Es sei ein offenes Geheimnis, dass das Mega-Talent Erling Haaland Borussia Dortmund praktisch nur als eine Art Durchgangsstation sehe. Ein mögliches Ziel des Norwegers sei Medienberichten zufolge der Champions-League-Sieger FC Chelsea. Deren Besitzer Roman Abramowitsch solle sogar zugestimmt haben, dass man für den Stürmer 175 Millionen Euro auf den Tisch legen könnte.Für den BVB wäre der zweite Abgang eines hochtalentierten Spielers (Jadon Sancho sei bereits zu Manchester United gewechselt) natürlich sportlich betrachtet ein herber Verlust. Andererseits würde ein Verkauf zu diesem Preis auch absolut Sinn machen. Denn laut einer Ausstiegsklausel dürfte Haaland Borussia Dortmund im Sommer 2022 für festgeschriebene 75 Millionen Euro verlassen. Das bedeute quasi: Eingebaute Torgarantie hin oder her - sollte Chelsea tatsächlich ein derartiges Angebot auf den Tisch legen, könne der BVB-Vorstand es eigentlich nicht ausschlagen. 100 Millionen Euro für nur eine Saison wären auch für einen Spieler wie Haaland ein zu hoher Betrag.Einigen Medienberichten zufolge wäre Chelsea auch bereit, im Gegenzug für Haaland die beiden britischen Top-Talente Tammy Abraham und Callum Hudson-Odoi an den BVB abzugeben (welche Sancho und Haaland weitgehend positionsgetreu ersetzen könnten) und diese mit der Ablöse zu verrechnen. Direkt nach dem Abschluss der monatelangen Sancho-Saga bahne sich beim BVB nun also das nächste langwierige Transfer-Geschacher an.Die Anteile von Borussia Dortmund bleiben auch deshalb weiterhin vor allem ein Investment für Mutige (Stopp: 5,10 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link