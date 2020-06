Anleger, die bereits investiert sind, geben daher kein Stück aus der Hand, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär" zur Booking Holdings-Aktie. Anleger an der Seitenlinie könnten etwaige Rücksetzer zum Neueinstieg nutzen. (Analyse vom 09.06.2020)



Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (09.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG) unter die Lupe.Als Platzhirsch der Online-Reisevermittler habe auch Booking Holdings, Betreiber der Plattform Booking.com, die Folgen des Lockdowns deutlich zu spüren bekommen. Allerdings habe die Aktie seit dem Crash inzwischen deutlich zulegen können.Die Kursrally steht dabei im direkten Zusammenhang mit der Corona-Pandemie: Nachdem die Aktie zum Anfang der globalen Reisebeschränkungen panisch abverkauft wurde, scheinen nun die fundamentalen Aspekte wieder in den Fokus der Anleger zu rücken, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär".Zwar habe der Konzern die Prognose für das laufende Geschäftsjahr kassiert, dennoch zähle das Unternehmen aufgrund seiner Kostenstruktur, sowie dem hohen Marktanteil langfristig zu den klaren Gewinnern der aktuellen Krise.Allerdings komme auch Booking Holdings nicht ohne Blessuren davon: Schätzungen der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge dürften die Umsatzerlöse im laufenden Geschäftsjahr von 15 Milliarden auf 7,1 Milliarden Dollar fallen, das operative Ergebnis vor Steuern und Zinsen solle mit 1,4 Milliarden Dollar und 80 Prozent unter dem Vorjahreswert liegen.Besonders optimistisch habe sich zuletzt der Analyst Deepak Mathivanan von der englischen Großbank Barclays gezeigt. Dieser habe die Aktie mit "overweight" und einem Kursziel von 1.950 Dollar eingestuft.Auch das Chartbild habe sich in den vergangenen Wochen deutlich aufgehellt. Nachdem die Aktie zunächst die 50-Tage-Linie bei 1.471 Dollar überwunden habe, sei ein erster starker Kursanstieg in den Bereich der 200-Tage-Linie bei 1.789 Dollar gefolgt. Diese sei am vergangenen Freitag schließlich auf Schlusskursbasis durchbrochen worden. Damit habe die Aktie ein weiteres Kaufsignal generiert.Gelinge es jetzt die bedeutende Unterstützung bei 1.826 Dollar nachhaltig zurückzuerobern, stehe ein weiteres Kursfeuerwerk unmittelbar bevor. In der Folge hätten die Papiere bis in den Bereich des horizontalen Widerstands bei 2.081 Dollar hochschießen können, dadurch würde auch das Allzeithoch bei 2.094 Dollar wieder in greifbare Nähe rücken.Langfristig zähle Booking Holdings weiter zu den klaren Profiteuren der Coronakrise, der Konzern verfüge zudem über eine beinahe Monopolstellung im Online-Reisevermittlermarkt.