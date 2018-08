Tradegate-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

1.666,83 Euro +0,18% (13.08.2018, 16:17)



Nasdaq-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

USD 1.902,38 +0,25% (13.08.2018, 16:30)



ISIN Booking Holdings-Aktie:

US09857L1089



WKN Booking Holdings-Aktie:

A2JEXP



Ticker Symbol Booking Holdings-Aktie Deutschland:

PCE1



Ticker Symbol Booking Holdings-Aktie Nasdaq:

BKNG



Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (13.08.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von Analyst James Lee von Mizuho Securities USA:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst James Lee von Mizuho Securities USA die Aktien von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG), ein US-Online-Portal für Reisebuchungen, weiterhin zum Kauf.Die Quartalszahlen von Booking Holdings Inc. würden ein gemischtes Bild abgeben. Das Wachstum der Übernachtungen habe die Prognose leicht verfehlt, während das EBITDA über der Konsensprognosen gelegen habe.Die Guidance habe nicht ganz an die Annahmen herangereicht. Analyst James Lee hält aber Booking Holdings die Präferenz für die Profitabilität gegenüber dem Wachstum zugute.Die Aktienanalysten von Argus Research stufen in ihrer Booking Holdings-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein, senken aber das Kursziel von 2.600,00 auf 2.400,00 USD.Börsenplätze Booking Holdings-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:1.657,90 Euro -0,66% (13.08.2018, 16:05)