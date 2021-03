Nasdaq-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (24.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Anbieters von Online-Reisebuchungen Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auf einem langfristigen Chart sei zu sehen, dass sich die Booking Holdings-Aktie seit einigen Jahren in einer Range bewege. Im März 2020, während des Crash am Markt, sei es zu einem Ausreißer nach unten gekommen, aber der Titel habe relativ schnell wieder zurückgefunden. Auf der Oberseite habe die Aktie im Bereich von 2.200 USD immer den Deckel drauf. Jetzt sei sie ausgebrochen. Wenn man also das Reopening-Szenario spiele, dann gehöre die Booking Holdings-Aktie auf die Kauflisten, denn man könnte hier eine starke Beschleunigung beim Umsatzwachstum sehen. Einiger Haken an der Sache: Sollte es bei den Geschäftsreisen deutliche Einbrüche geben, hätte Booking Holdings 20% Umsatzanteil, der unter Druck geraten würde. Prinzipiell ist die Booking Holdings-Aktie aber nicht zu teuer und man kann sie ruhig hinpacken, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 24.03.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Booking Holdings-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:1.885,00 EUR +0,82% (24.03.2021, 11:14)