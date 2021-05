Tradegate-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

1.938,00 EUR +1,25% (28.05.2021, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

2.361,55 USD +1,15% (28.05.2021, 22:00)



ISIN Booking Holdings-Aktie:

US09857L1089



WKN Booking Holdings-Aktie:

A2JEXP



Ticker-Symbol Booking Holdings-Aktie:

PCE1



NASDAQ-Symbol Booking Holdings-Aktie:

BKNG



Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (30.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Online-Reisebuchungen Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) unter die Lupe.Die Corona-Krise nähere sich ihrem Ende und viele Menschen würden sich schon darauf freuen, endlich wieder in den Urlaub zu dürfen, denn das Fernweh sei nach Corona bei vielen so groß wie nie. Pünktlich zum Start der Pfingstferien hätten jetzt viele Länder ihre Einreisebestimmungen gelockert und auch in einigen Teilen Deutschlands sei Urlaub wieder möglich. So scheine auch der Sommerurlaub 2021 gerettet. Im Zuge dessen würden immer mehr Reiselustige wieder verstärkt die Dienste von Booking Holdings nutzen. Eigentlich gute Nachrichten für alle Anleger, aber ein Urteil schmälere die Euphorie.In den vergangenen Jahren hätten Kunden zunehmend ihre Hotelzimmer über Onlineplattformen wie Booking gebucht. So hätten diese ihren Anteil an Buchungen zwischen 2013 und 2019 von 20,9 auf 29,6% ausbauen können. Booking, Expedia und HRS seien dabei die drei großen Player am Markt mit einem gemeinsamen Anteil von 92%, wobei Booking mit einem Anteil von 68,4% in Europa und 66,6% in Deutschland der Platzhirsch sei.Vor diesem Hintergrund dürfte das Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) am 18. Mai bei Booking keine Freude ausgelöst haben. So habe das BGH beschlossen, dass Plattformen für Hotelübernachtungen ihren Vertragspartnern in Zukunft nicht mehr untersagen dürften, Zimmer zu einem günstigeren Preis anzubieten als auf der Plattform angegeben. Im Fall von Booking sei dies den Vertragspartnern mit den Bestpreisklauseln verboten worden. Diese Praxis gehöre nun der Vergangenheit an, so die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.05.2021)Börsenplätze Booking Holdings-Aktie: