Tradegate-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

1.543,62 Euro +0,29% (13.03.2019, 14:47)



Nasdaq-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

USD 1.747,16 +0,64% (13.03.2019, 14:47)



ISIN Booking Holdings-Aktie:

US09857L1089



WKN Booking Holdings-Aktie:

A2JEXP



Ticker Symbol Booking Holdings-Aktie Deutschland:

PCE1



Ticker Symbol Booking Holdings-Aktie Nasdaq:

BKNG



Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (13.03.2019/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von Analyst Justin Post von BofA Merrill Lynch Research:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Justin Post von BofA Merrill Lynch Research die Aktien von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG), ein US-Online-Portal für Reisebuchungen, weiterhin zum Kauf.Bei der Präsentation des CEOs von Boooking Holdings Inc. anlässlich einer hauseigenen Konferenz seien keine Aussagen zur kurzfristigen Geschäftsentwicklung gemacht worden.Es sei davon gesprochen worden, dass die allgemeine wirtschaftliche Abschwächung in Europa eine Enttäuschung sei. Es werde wahrscheinlich zu einer Sektorrotation mit dem Fokus auf Verbraucher kommen. Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research gehen davon aus, dass das Sentiment schon nahe einem Boden sein könnte. Die Bewertung der Booking Holdings-Aktie sehe attraktiv aus. Eine Erholung der Wirtschaft in Europa könnte Kursgewinne auslösen, so der Analyst Justin Post.Die Aktienanalysten von BofA Merrill Lynch Research stufen in ihrer Booking Holdings-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 2.130,00 USD.Börsenplätze Booking Holdings-Aktie:Düsseldorf-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:1.530,97 Euro +1,22% (13.3.2019, 11:05)