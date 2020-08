Börsenplätze Booking Holdings-Aktie:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (31.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG).Laut der Einschätzung des "Aktionär" gehöre Booking Holdings zu den langfristigen Profiteuren der Pandemie. Denn es sei davon auszugehen, dass viele Wettbewerber die Krise nicht überleben würden. Aufgrund niedrigen laufenden Kosten, hoher Liquiditätsreserven und der Marktführerschaft im Bereich der Online-Reisevermittlung, sollte Booking mit weniger Problemen durch die Krise kommen. Dies spiegle sich nun auch im Aktienkurs des Unternehmens wider.Die Booking-Aktie komme seit dem Corona-Tief aktuell auf eine positive Kursperformance von rund 76 Prozent. Die Bullen hätten quasi im Vorbeigehen wichtige Hürden hinter sich gelassen und auch die 200- sowie 50-Tage-Linie problemlos überwunden. Am 26. August sei sogar mit einem Golden Cross eines der bullishsten Kaufsignale überhaupt ausgelöst worden (die 50-Tage-Linie habe die 200-Tage-Linie von unten nach oben durchbrochen).Nun gelte es, für die Bullen als nächstes den Widerstand bei 2.082 Dollar zu nehmen. Danach wäre der Weg in Richtung Allzeithoch, das sich aktuell bei 2.094 Dollar befinde, frei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Booking.