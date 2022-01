Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (13.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Online-Reisevermittlers Booking konsolidiere weiterhin auf hohem Niveau. Das Papier tendiere seit April eher seitwärts. Dennoch sollten sich die Anleger das Unternehmen nun genauer anschauen. Der Titel sei eines der aussichtsreichsten Reopening-Plays überhaupt.Momentan festige sich die Meinung, dass die milde Corona-Mutante Omikron das Ende der Pandemie einläuten könnte. Viele aktuelle Prognosen würden davon ausgehen, dass die Zahl der Urlaubs- und Businessreisen im Sommer deutlich anziehen werde. Und Booking dürfte als Marktführer im Bereich der Reisevermittlung überdurchschnittlich von dieser Entwicklung profitieren.Davon würden offensichtlich auch die Analysten ausgehen, die für das laufende Jahr einen Umsatzzuwachs von 44 Prozent auf 15,61 Milliarden Dollar erwarten würden. Das seien satte 600 Millionen Dollar mehr als noch 2019. Auch der Nettogewinn solle im Vorjahresvergleich um 26 Prozent auf 4,05 Milliarden Dollar zulegen.Insgesamt seien laut Bloomberg derzeit 17 Analysten bullish, 15 neutral gestimmt und nur einer sehe bei dem US-Tourismus-Titel kein Potenzial. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 2.767,36 Dollar, was einem Kurspotenzial von rund 12 Prozent entspreche.Gewinne laufen lassen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur Booking Holdings-Aktie. (Analyse vom 13.01.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor halte unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Booking.