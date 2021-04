Börsenplätze Booking Holdings-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

1.940,00 EUR -0,69% (23.04.2021, 12:08)



Nasdaq-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

2.347,05 USD -0,45% (22.04.2021, 22:00)



ISIN Booking Holdings-Aktie:

US09857L1089



WKN Booking Holdings-Aktie:

A2JEXP



Ticker Symbol Booking Holdings-Aktie Deutschland:

PCE1



Ticker Symbol Booking Holdings-Aktie Nasdaq:

BKNG



Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (23.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Online-Reisebuchungen Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG) unter die Lupe.Das Papier des Online-Reiseportals habe am 19. April ein neues Allzeithoch aufgestellt. Im Nachgang seien Gewinnmitnahmen gefolgt und der Kurs der Booking Holdings-Aktie sei an einen wichtigen Widerstand gefallen.Die USA hätten insbesondere der Reisebranche wieder Hoffnung gegeben, da die größte Volkswirtschaft der Welt in Rekordtempo mit den Impfungen voranschreite. Die US-Seuchenbehörde CDC habe zum Wochenausklang mitgeteilt, dass inzwischen 282 Millionen Impfdosen ausgeliefert seien. 89 Millionen Amerikaner seien vollständig geimpft, 218 Millionen seien mindestens einmal geimpft. In den USA würden 328 Millionen Menschen leben und damit seien über 66 Prozent der Bevölkerung mittlerweile mindestens einmal geimpft - ein gutes Zeichen vor allem für die Reisebranche.Nach dem Rekordhoch am Montag bei 2.488 Dollar hätten die Anleger Kasse gemacht und der Kurs habe im Nachgang bis zu 6,5 Prozent nachgegeben. Die Aktie habe ein lokales Tief bei 2.317 Dollar gebildet, welches aktuell eine erste Unterstützung darstelle. Auch der GD50 notiere in diesem Bereich und stütze zusätzlich. Weitere Unterstützungen lägen am GD100 bei 2.221 Dollar und beim Mehrwochentief bei 2.173 Dollar.Das Impftempo in den USA stimme positiv für eine weitere Normalisierung. Besonders florieren werde die Reisebranche und damit allen voran stark positionierte Unternehmen wie Booking. DER AKTIONÄR hebe sein Kursziel auf 2.400 Euro an. Der Stopp werde auf 1.450 Euro nachgezogen.Anleger können die aktuelle Schwäche zum Einstieg oder bei Bedarf zum Aufstocken der Booking Holdings-Aktie nutzen, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link