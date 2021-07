Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (23.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Online-Reisebuchungen Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) unter die Lupe.Der Trend gehe zunehmend zur Online-Buchung - zumindest, wenn es sich um wenig komplexe Reisen handle. Davon profitiere vor allem Booking.com. Die digitale Buchungsplattform wolle nun dem Touristikkonzern TUI Paroli bieten und zu einer Supermacht des Reisens aufsteigen. Dafür wolle das Unternehmen neue Wege gehen.Konkret gelingen solle das durch eine massive Ausweitung des Portfolios. Laut Unternehmensboss Glenn Fogel wolle der Online-Reiseanbieter künftig alles bieten, was man von einem Komplettreiseanbieter verlangen könne. Das Angebot solle zukünftig also weit über die bisherigen Aktivitäten, also vor allem das Vermitteln von Hotelzimmern, hinausgehen.Dabei wolle man in alle wichtigen touristischen Zweige expandieren. Mietwagen, Restaurants, Rundumversorgung via Internet sei die Strategie, der Konzern nenne es "Connected Trip". Der Reisende werde via Web über alles Wichtige informiert - sei es Umbuchung, Zeitvertreib während Verspätungen oder Verschiebung von Restaurant-Reservierungen. Zeitaufwendige Gespräche am Schalter des Reisebüros sollten - in immerhin mehr als 200 Ländern - bald der Vergangenheit angehören."Wir schaffen einen nahtlosen, reibungslosen Weg, um Reisen viel einfacher zu organisieren als bisher", habe Fogel gesagt. Booking verstärke damit seine Konkurrenz zu klassischen Reiseveranstaltern wie TUI, habe das Manager Magazin berichtet. Deren Geschäftsmodell halte er "nicht für den richtigen Weg für die Zukunft", so Fogel.Die "Aktionär"-Empfehlung, Booking.com, habe ein top Geschäftsmodell und in der Tat gute Chancen, TUI den Rang abzulaufen. Auch mit Blick auf die Bewertung habe die Aktie durchaus noch Potenzial. Während Booking.com ein 2022er KGV von 24 aufweise, liege die entsprechende Kennziffer der Peer-Group bei 33.Investierte Anleger bleiben in jedem Fall weiter dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.07.2021)