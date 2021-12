Börsenplätze Booking Holdings-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

2.097,00 EUR +6,96% (21.12.2021, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

2.365,75 USD +7,11% (21.12.2021, 22:00)



ISIN Booking Holdings-Aktie:

US09857L1089



WKN Booking Holdings-Aktie:

A2JEXP



Ticker-Symbol Booking Holdings-Aktie:

PCE1



NASDAQ-Symbol Booking Holdings-Aktie:

BKNG



Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (21.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Online-Reisebuchungen Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) unter die Lupe.Nach dem scharfen Abverkauf gestern laufe heute eine kräftige Gegenbewegung. Erneut im Fokus stünden Aktien aus dem Reise- und Tourismussegment, die sich bis zum Auftreten der Omikron-Variante ein Stück weit erholt hätten. Wie es mit den Titeln im kommenden Jahr weitergehe, daran würden sich die Geister scheiden. Gut dabei sei Booking Holdings.Obwohl Länder auf der ganzen Welt dazu übergehen würden, Grenzen zu schließen und Reisebeschränkungen wieder einzuführen, um die jüngste Corona-Welle zu bekämpfen, würden Analysten der großen Investmenthäuser eine breite Palette von abgeschriebenen Hotel-, Fluglinien- und Kasinobetrieben mit viel Raum für Wachstum identifizieren.Einer dieser Werte sei das Online-Reisebüro Booking. Für die UBS sei die Aktie der "Lieblingsname in der Reisebranche". Die Schweizer Großbank habe in einer Notiz erklärt, dass das US-Unternehmen voraussichtlich bis Ende 2022 die Entwicklung von 2019 übertreffen werde, basierend auf einem erhöhten Direktgeschäft und der Skalierung seiner Zahlungsdienste. Ihr Kursziel für die nächsten 12 Monate liege bei 2.838 USD und damit rund 30% über dem aktuellen Kursniveau. Das berichte CNBC.Auf der anderen Seite laufe die Omikron-Welle global wohl erst an. Viele Länder dürften in den kommenden Wochen erst noch vor stärkeren Einschränkungen oder sogar Lockdowns stehen. Denn welche Maßnahmen die neue Variante noch erforderlich mache, sei bis jetzt noch unklar.Auch "Der Aktionär" sei ein Fan von Booking Holdings, da das Geschäftsmodell einfach, intelligent und lukrativ sei. Sollte sich der internationale Reisemarkt im Laufe des kommenden Jahres erholen, dürfte der Reiseportal-Betreiber aufgrund seiner starken Marktposition überproportional profitieren. Investierte Anleger sollten daher weiter dabeibleiben, ein Neueinstieg dränge sich aber angesichts des Chartbilds derzeit noch nicht auf. Ob der Sprung über den GD200bei 2.314,28 USD nachhaltig sei, müsse sich erst noch zeigen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link