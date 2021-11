Tradegate-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (24.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Online-Reisebuchungen Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) unter die Lupe.Die Online-Reisebuchungs-Plattform habe jüngst starke Q3-Zahlen vorgelegt und die Booking Holdings-Aktie damit auf ein neues Allzeithoch bei 2.687 USD gehievt. Nun baue der US-Konzern sein Fluggeschäft aus. Konkret habe das weltweit größte Reisebuchungsportal den schwedischen Glug-Vermittler Etraveli für rund 1,6 Mrd. Euro vom Finanzinvestor CVC Capital Partners (CVC) übernommen. Hintergrund: Das US-Unternehmen arbeite bereits seit zwei Jahren mit Etraveli zusammen.Das sei die zweite große Übernahme innerhalb kurzer Zeit. Booking habe bereits vor rund zwei Wochen Getaroom (USA) übernommen und damit sein Geschäft mit der Vermittlung von Unterkünften gestärkt. Getaroom bediene in erster Linie Touristen innerhalb Nordamerikas.Booking gehe strategisch den richtigen Weg, indem man die Krise für Akquisitionen nutze. Auch die jüngsten Zahlen hätten dank des intelligenten Geschäftsmodells die Stärke des US-Online-Reise-Anbieters widergespiegelt. So sei das Unternehmen nicht mehr weit von den 2019er-Kennziffern entfernt. Investierte Anleger sollten ganz klar dabeibleiben, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.11.2021)Börsenplätze Booking Holdings-Aktie: