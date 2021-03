Börsenplätze Booking Holdings-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

1.975,00 EUR +0,31% (12.03.2021, 11:25)



Nasdaq-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

2.362,06 USD -0,31% (11.03.2021)



ISIN Booking Holdings-Aktie:

US09857L1089



WKN Booking Holdings-Aktie:

A2JEXP



Ticker Symbol Booking Holdings-Aktie Deutschland:

PCE1



Ticker Symbol Booking Holdings-Aktie Nasdaq:

BKNG



Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (12.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Online-Reise-Portal Booking erhole sich schnell von dem Einbruch im letzten Jahr. Die Aktie habe bereits zum Jahreswechsel das Vorkrisenniveau erreicht. Im Anschluss sei es weiter bergauf gegangen und es sei bereits drei Mal ein neues Allzeithoch im neuen Jahr gefolgt. Seit der Empfehlung hätten Anleger über 35 Prozent Gewinn erzielen können. Wie wahrscheinlich sei ein neuer Ausbruch?Viele Unternehmen aus der Reisebranche würden neidisch auf das Online-Reisebüro schauen. Zwar habe Booking auch mit operativen Herausforderungen zu kämpfen, allerdings im Verhältnis in einem deutlich geringeren Ausmaß als viele andere Player aus dem Sektor. Der Q4-Bericht habe die Stärke von Booking erneut hervorgehoben. Das Unternehmen habe nur einen Verlust je Aktie von 0,57 Dollar verbucht. Analysten seien deutlich pessimistischer gewesen und hätten im Durchschnitt einen Verlust von 4,28 Dollar vermutet.Der übergeordnete Aufwärtstrend sei seit fast einem Jahr intakt. Nach der Kaufempfehlung von Wells Fargo im Februar 2021 und den weltweiten Impffortschritten habe die Aktie an zusätzlicher Aufwärtsdynamik gewonnen. Die Trend-Indikatoren RSL und MACD würden die relative Stärke bestätigen. Der Kurs sei zum Monatswechsel in den März kurzfristig leicht seitwärts gependelt.Die Booking-Aktie sei erstaunlich robust und erhole sich schneller als andere Player aus der Touristikbranche. Neue Allzeithochs, der intakte langfristige Aufwärtstrend sowie die fundamentale und technische Stärke der Aktie würden die Wahrscheinlichkeit für einen erneuten Ausbruch über das Allzeithoch erhöhen.Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen und ziehen bei Bedarf den Stopp nach, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link