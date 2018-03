Börsenplätze DWS-Aktie:



Die DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) gehört mit 700 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen (Stand: 31. Dezember 2017) zu den weltweit größten Vermögensverwaltern. Die Deutsche Asset Management bietet Privatanlegern und Institutionen eine breite Palette an traditionellen und alternativen Investmentlösungen über alle Anlageklassen. Mit dem Börsengang 2018 wird die Vermögenssparte der Deutschen Bank als eigenes Unternehmen gelistet. (27.03.2018/ac/a/nw)







Frankfurt am MainWien (www.aktiencheck.de) - Die Ratingagentur Moody‘s wertet die Erstnotiz der Fondsgesellschaft DWS (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) auf dem Frankfurter Parkett als "Meilenstein" beim Umbau des Mutterhauses Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB), so die Experten von "FONDS professionell".Als börsennotiertes Unternehmen könne der Asset Manager sein Geschäft besser ausbauen, was wiederum auch der Mutter zugutekomme. Obendrein stärke der Anteilsverkauf die Kernkapitalquote des Instituts."Die Führung der Deutschen Bank verfolgt das strategische Ziel, die Risiken im Geschäft auszutarieren und die Ertragsquellen breiter zu streuen. Dafür ist es wichtig, dass das Institut in einem Geschäftsfeld mit wenig Kapitalbedarf wie dem Asset Management die Profitabilität stärkt und das Wachstum beschleunigt", würden die Analysten in einem Kommentar schreiben.Die Aktien der Fondssparte des führenden deutschen Geldhauses seien am 23. März in den Handel der Börse Frankfurt aufgenommen worden. Bei einem Ausgabekurs von 32,50 Euro habe die Deutsche Bank 1,4 Mrd. Euro aus dem Verkauf eines 22,25-Prozent-Anteils erlöst. Zum Ausgabekurs erhalte der gesamte Fondsanbieter einen Wert von 6,5 Mrd. Euro - mit 6,4 Mrd. Euro stehe die DWS in der Bilanz der Deutschen Bank.Weiterhin könnten die Aktien der DWS als "Währung" in einer Übernahme eingesetzt werden. Angesichts des wachsenden technologischen und regulatorischen Drucks sei eine Konsolidierung in der Branche wahrscheinlich.