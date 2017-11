TSE-Aktienkurs Bombardier-Aktie:

Bombardier Inc. (ISIN: CA0977512007, WKN: 866671, Ticker-Symbol: BBDB, TSE-Symbol: BBD) ist ein in Kanada beheimateter Produzent von Luft- als auch Schienenfahrzeugen. Der Hauptsitz befindet sich in Montréal.



Mit über 35.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt, produziert und unterstützt Bombardier Aerospace innovative Luftfahrtprodukte für die Marktsegmente Geschäfts- und Verkehrsflugzeuge sowie Spezial- und Amphibienflugzeuge. Mit 64 Produktions- und Technikstandorten in 26 Ländern und 19 Servicezentren in aller Welt ist Bombardier Transportation der weltweit führende Bahntechnikanbieter.





New York (www.aktiencheck.de) - +++ Aufwärtspotenzial bei Bombardier-Aktie zeichnet sich ab +++ AktienanalyseBombardier-Aktienanalyse von Seth Seifman von J.P. Morgan Securities:Der Aktienanalyst Seth Seifman vom Investmenthaus J.P. Morgan Securities rät Investoren laut einer aktuellen Aktienanalyse nunmehr zu einer Übergewichtung der Aktien des Luft- und Schienenfahrzeuganbieters Bombardier Inc. (ISIN: CA0977512007, WKN: 866671, Ticker-Symbol: BBDB, TSE-Symbol: BBD).Die Analysten von J.P. Morgan Securities bringen ihr zunehmendes Vertrauen in den Turnaround bei Bombardier Inc. zum Ausdruck.Analyst Seth Seifman geht davon aus, dass der Aktienkurs auf Sicht von 12 bis 18 Monaten Aufwärtspotenzial entfalten könnte, falls das Unternehmen die Global 7000 erfolgreich in Dienst stellen könne.Börsenplätze Bombardier-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Bombardier-Aktie:2,07 EUR +1,57% (21.11.2017, 17:40)Tradegate-Aktienkurs Bombardier-Aktie:2,10 Euro +2,39% (21.11.2017, 17:55)