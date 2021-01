Ein Branchenkollege von IBM und ebenfalls ehemaliger Krösus des Marktes, Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC), habe noch am Donnerstag die Anleger mit seinen hervorragenden Quartalszahlen begeistern können. Der Kurs der Aktie sei zunächst um neun Prozent nach oben geschnellt. Auf diesem Niveau hätten die Börsianer am Freitag dann aber Kasse gemacht, was den Aktienindices ähnlich stark zugesetzt habe wie der Absturz der Aktien von IBM.



Die Unternehmens-Berichtssaison bleibe uns als wesentlicher Treiber der Aktienkursentwicklung auch diese Woche erhalten. Neben einer Vielzahl von US-Größen würden nun auch vermehrt europäische Index-Schwergewichte zu ihren Geschäftserfolgim Schlussquartal 2020 berichten. Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) mache heute den Start.



Asiens Börsen seien heute Morgen bereits fulminant in die neue Handelswoche gestartet. Die wichtigsten Aktienindices in Hongkong und Seoul lägen mehr als zwei Prozent im Plus; Tokio notiere ebenfalls fester. Auch in Europa würden vorbörsliche Indikationen auf einen etwas festeren Start in den Tag hindeuten.



Die Notierungen von Öl (Sorte Brent bei USD 55,40 je Barrel), und Gold (ca. USD 1.850 je Feinunze) würden sich heute Morgen wenig verändert zum Freitag präsentieren. Der Bitcoin könne sich nach seinem Rückschlag wieder auf über USD 33.000 befestigen. (25.01.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Welch ein böses Erwachen eine Woche nach Beginn der so toll angelaufenen US-Berichtssaison zum vierten Quartal, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Dinosaurier unter den Technologiewerten, IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM), habe im Zuge der Corona-Krise im Schlussquartal 2020 einen Umsatzrückgang hinnehmen müssen, was dem Aktienkurs des einstigen Giganten schwer zugesetzt habe. Damit habe der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) am Freitag um 0,6% tiefer geschlossen und notiere unterhalb der 31.000-Punkte-Schwelle. Der marktbreitere S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sowie der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) hätten jeweils rund 0,3% verloren.