Eine Ausnahme mache Cramer dann aber doch: Aktien von Facebook (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) würde er aktuell nicht kaufen. Zwar sei der Social-Media-Riese mit einem KGV von 25 günstig bewertet, doch das liege daran, dass die Anleger eine Abkehr der Werbeindustrie fürchten würden. Der Experte traue Facebook-CEO Mark Zuckerberg zwar zu, das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Bis dahin spiele Facebook für ihn aber in einer anderen Liga als Apple oder Amazon.



Cramer erinnere daran, dass erstklassige Unternehmen nicht einfach verschwinden würden. "Wer auf lange Sicht dabei ist, kann diese Aktien auch auf dem Weg nach unten kaufen."



Ein Rat, dem sich auch "Der Aktionär" anschließe: Trotz der kurzfristigen Verluste seien die Aktien von Apple und Amazon als Basisinvestments weiterhin kaufenswert. Auch Salesforce stehe als Kaufkandidat auf der Empfehlungsliste. Bei Facebook würden investierte Anleger dabeibleiben.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (28.09.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach den jüngsten Erholungstendenzen sind Tech-Titel zu Wochenbeginn unter Druck geraten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Grund seien wieder steigende US-Anleiherenditen gewesen. Börsenguru Jim Cramer sehe aber keinen Grund, an seiner bullishen Einschätzung für die Branchenschwergewichte zu rütteln - sondern vielmehr eine Kaufchance.In seiner Show "Mad Money" habe er langfristig orientierten Investoren geraten, den aktuellen Dip zu nutzen, um Aktien der Tech-Giganten Amazon.com (ISIN US0231351067/ WKN 906866), Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) und Salesforce.com (ISIN US79466L3024/ WKN A0B87V) zu kaufen. Bei diesen Unternehmen müsse niemand Angst haben, dass sie auf einmal viele Kunden verlieren würden, denn sie seien wirklich erstklassig. "Deshalb glaube ich, dass der Pullback definitiv eine Kaufchance ist", so Cramer.