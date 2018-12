In den USA kämen neben der Einkaufsmanagerstimmung am Montag ein Barometer zum Optimismus von kleineren Firmen sowie die Produzentenpreise, am Mittwoch der November-Inflationsbericht und am Freitag die Einzelhandelsumsätze sowie die Industrieproduktion ebenfalls für November. China vermelde seine Inflationsdaten bereits diesen Sonntag und schiebe am Freitag seine Einzelhandels- und Industriezahlen für November nach. Schließlich veröffentliche Japan am Montag sein finales Wirtschaftswachstum im dritten Quartal und am Freitag seine Industrieproduktion im Oktober.



München (www.aktiencheck.de) - Inmitten von wichtigen politischen Events und einer Flut an insgesamt weiter schwächeren Makrodaten kommen die Aktienmärkte unter Druck, so Merck Finck Privatbankiers im aktuellen "Wochenausblick"."Die moderateren konjunkturellen Frühindikatoren sind ein Vorbote auch schwächerer Gewinntrends der Unternehmen", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck weiter: "Dies gilt insbesondere für Europa, aber auch in den meisten anderen Regionen - zudem wirken die Bremsmanöver der Notenbanken auf alle Assetklassen." Die EZB werde bei ihrer Sitzung am kommenden Donnerstag voraussichtlich "das Ende ihres Anleihekaufprogramms zum Jahreswechsel beschließen - und ihre Flexibilität unterstreichen".