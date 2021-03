Den Börsen habe dies einerseits neuerlichen Auftrieb verliehen, andererseits sei der Trend hin zu Papieren der "Old Economy" beziehungsweise zu Value-Titeln - also Aktien, denen noch Aufholpotenzial zugebilligt werde - weiter verstärkt worden. Die Technologie-Börse NASDAQ habe dies allerdings nicht allzu sehr gebremst Nach der imposanten Erholung vom Dienstag seien dort die Kurse zwischen Plus und Minus geschwankt. Am Ende des Tages habe der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) um 0,33% auf 12.752 Punkte nachgegeben. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe um 0,60% auf 3.899 Punkte zugelegt, der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sogar um 1,46% auf einen Rekord-Schlussstand von 32.297 Zählern.



In Asien würden sich die Börsen heute Früh ebenfalls fest zeigen. Deutliche Indexgewinne in der Größenordnung von ein bis zwei Prozent würden aktuell die Leitindices in China und in Korea verzeichnen. Die Indices an der Tokioter Börse seien vergleichsweise weniger stark – aber doch auch - im Plus.



Auch für Europas Leitindices würden die Frühindikatoren momentan überwiegend auf einen freundlichen Handelsstart hindeuten.



Der Ölpreis könne nach leichten Rücksetzern per heute Früh wieder Boden gutmachen. Die Sorte Brent steige auf USD 68,40 je Fass. Gold profitiere ein wenig vom Rückgang der US-Renditen und lege etwas zu - auf über USD 1.730 je Feinunze. Der Bitcoin habe gestern massiv zulegen können, gehe aktuell aber wieder etwas tiefer auf etwa USD 55.400. (11.03.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem speziell in den USA eine Zeit lang (auch) Inflationsängste die Anleiherenditen nach oben getrieben und damit die Aktienmärkte zeitweise deutlich belastet hatten, blickten die Anleger am gestrigen Mittwoch mit umso größerer Spannung auf die Veröffentlichung der aktuellen Verbraucherpreisdaten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Diese hätten sich dann tatsächlich in Genzen gehalten. Insbesondere die Kernrate sei sogar leicht gesunken. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sei in der Folge auf 1,52% gesunken und habe sich damit klar unter ihrem unlängst erreichten Einjahres-Höchstwert von 1,61% bewegt.