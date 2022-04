Auch die zurückliegende Handelswoche sei dabei recht volatil verlaufen. Die Kurszuwächse zu Wochenbeginn seien nicht von Dauer gewesen, sodass per saldo eine Seitwärtsbewegung zu verzeichnen gewesen sei. Besonders im Fokus hätten dabei Unternehmen gestanden, die für ihre Geschäftstätigkeit auf eine sichere und kostengünstige Energieversorgung angewiesen seien. Darunter falle beispielsweise der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11). Dessen Vorstandsvorsitzender Martin Brudermüller habe in einem Zeitungsinterview vor der schwerste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg für den Fall eines Energieembargos gewarnt. Die Aktie habe auf Wochensicht rund zwei Prozent verloren. Im DAX seien auch weitere zyklische Titel wie die Papiere der Brenntag SE (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH) oder der HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700) unter Druck geraten.



Zur Schwäche hätten darüber hinaus die chinesischen Aktienmärkte geneigt. Grund dafür sei eine Kombination aus schwächeren Frühindikatoren (wie dem Caixin-Einkaufsmanagerindex), steigenden Corona-Infektionszahlen (was zu einem Lockdown in Shanghai und weiteren Städten führte) und Befürchtungen über eine möglicherweise wieder stärker werdende Regulierung der Kapitalmärkte durch die Pekinger Führung gewesen. Kursunterstützung sei im weiteren Wochenverlauf hingegen durch die Bekanntgabe stärkerer staatlicher Konjunkturhilfen gekommen. So sollten bereits vorhandene Mehrwertsteuerrabatte ausgebaut und eine Steuerabschreibung für Kinder eingeführt werden. Unter dem Strich sei z.B. der Hang Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) nahezu unverändert aus dem Handel gegangen.



Daneben hätten Anleger aber auch ihr Augenmerk auf Unternehmensergebnisse gelegt. In Summe würden dabei die Geschäftszahlen zumeist positiv ausfallen. Ein aktuelles Beispiel sei dabei Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020) gewesen. Der drittgrößte Chiphersteller der Welt mit Sitz im US-Bundesstaat Idaho habe die Analystenerwartungen deutlich übertreffen können. Beim Umsatz habe Micron im abgelaufenen Quartal einen Zuwachs von 25 Prozent auf 7,8 Milliarden US-Dollar erzielt. Der Gewinn je Aktie sei auf 2,14 US-Dollar geklettert, eine Steigerung um mehr als 250 Prozent. Zudem habe das Unternehmen trotz anhaltender Schwierigkeiten in den Lieferketten einen optimistischen Ausblick auf das nächste Vierteljahr gegeben. Die Aktie habe daraufhin zunächst deutlich zugelegt, bevor Gewinnmitnahmen eingesetzt hätten.



Weniger positiv sei hingegen der Geschäftsverlauf bei H&M (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318) verlaufen. Die Modekette leide derzeit unter einer Mischung aus pandemiebedingten Einschränkungen in wichtigen Märkten, dem Rückzug aus Russland und steigenden Beschaffungskosten. Im Ergebnis hätten die Erwartungen der Marktteilnehmer bei Umsatz und Gewinnmarge nicht erreicht werden können. Auf Wochensicht habe die Aktie im zweistelligen Prozentbereich verloren. (Ausgabe vom 01.04.2022) (04.04.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den Aktienmärkten ist in der abgelaufenen Handelswoche das schlechteste Quartal seit 2020 zu Ende gegangen, so die Experten von Union Investment.Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe rund neun Prozent gegenüber dem Jahresbeginn verloren. Aber immerhin: Zu seinem Tiefstand im ersten Vierteljahr am 8. März habe das Barometer rund 11 Prozent zulegen können. Ähnlich in Größenordnung und Schwankungsbreite sei die Entwicklung bei anderen Indices wie etwa dem DAX 40 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in Deutschland oder dem ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) in Österreich ausgefallen. Der MSCI World-Index habe indes (in lokaler Währung) rund 5,5 Prozent im Quartalsverlauf abgegeben. Allerdings: Gemessen an den Belastungsfaktoren hohe Inflation, Zinswende und Krieg in Osteuropa würden die Abschläge sehr moderat ausfallen.