Auch die Wall Street habe sich anfänglich der Feierlaune der europäischen Börsen angeschlossen und habe den Handel im deutlich positiven Terrain gestartet. Der Zinsentscheid selbst habe die Erwartungen erfüllt und die Märkte zunächst kaltgelassen. Und bei den weiteren Ausführungen der US-Notenbank könne man die Formulierung, dass eine Zinsanhebung "bald angemessen" sei, wohl relativ eindeutig der März-Sitzung zuschreiben. Bei den weiteren Details habe die FED aber die Märkte tendenziell im Dunkeln gelassen. Nachdem die FED den Marktteilnehmern dementsprechend die erhoffte Klarheit vorenthalten habe, hätten postwendend neue Spekulationen über Verlauf und Ausmaß eingesetzt. Die im Anschluss deutlich erhöhte Volatilität habe die wichtigsten US-Indices wieder ins Straucheln gebracht und habe sie einen klaren Abstecher Richtung Süden unternehmen lassen, ehe sie sich gegen Handelsende wieder etwas hätten erfangen können und schlussendlich den Tag gemischt beendet hätten. Der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones habe mit einem Abschlag von 0,4% die meisten Federn lassen müssen, während der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit einem kleinen Minus in Höhe von 0,1% deutlich glimpflicher davongekommen sei. Und der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe mit einem Anstieg von knapp 0,2% den Handelstag sogar im grünen Bereich beendet.



An den Rohstoffmärkten hätten die Ölpreise jedenfalls weiter zuzulegen vermocht, wobei die Sorte Brent mit einem Preis von USD 90 je Fass den höchsten Stand seit 2014 markiert habe. Zuversicht für eine Belebung der Weltkonjunktur habe die Ölpreise wieder deutlich angeschoben, wobei ein wesentlicher Kurstreiber sicher auch die Sorge wegen möglicher Liefereinschränkungen angesichts des Ukraine-Konflikts sei. Heute Morgen tendiere das schwarze Gold aber wieder etwas tiefer, wobei der aktuelle Preis nur noch knapp über der Marke von USD 89 je Fass liege. Gold sei im gestrigen Umfeld als sicherer Hafen ebenfalls nicht gesucht gewesen. Aktuell notiere der Preis für die Feinunze Gold rund um USD 1.815. Und der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptos habe zwar gestern wieder etwas Boden gutmachen können, notiere aber aktuell rund um die Marke von USD 36.000 wieder im Minus.



Auch die asiatischen Märkte würden heute Morgen mit deutlichen Kursverlusten auf die Ergebnisse des Zinstreffens der US-Notenbank vom Vorabend reagieren. Sowohl die japanischen als auch die chinesischen Indices (Festland und Hongkong) würden zwischen 1% und 3% im Minus notieren.



Nichtsdestotrotz drehe sich auch am heutigen Handelstag das Quartalsbericht-Karussell weiter: In den USA stünden unter anderem mit Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) und McDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) große Namen auf der Agenda, während in Europa mit Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) sowie in Asien mit Samsung ebenfalls große Kaliber in den Startlöchern stehen. (27.01.2022/ac/a/m)





