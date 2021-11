Die Aktien von Fluggesellschaften würden prozentual fast zweistellige Kurseinbußen verzeichnen. Nicht besser sei es Papieren aus der Flugzeugindustrie wie Airbus (ISIN NL0000235190/ WKN 938914) und Safran (ISIN FR0000073272/ WKN 924781) ergangen.



Auch die Indices der Öl- und der ähnlich konjunktursensiblen Bergbauunternehmen würden mit Abschlägen von fast fünf beziehungsweise über vier Prozent zu den größten Verlierern im Branchentableau zählen.



Während der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020 seien die Erdölpreise drastisch abgestürzt. Ausschlaggebend seien die sehr umfangreichen Gegenmaßnahmen wie die Schließung vieler Bereiche des Wirtschaftslebens gewesen.



Indes würden die Anleger Bei BioNTech (ISIN US09075V1026/ WKN A2PSR2), Moderna (ISIN US60770K1079/ WKN A2N9D9) und Co beherzt zugreifen. Wegen der neuen Variante werde die Diskussion um eine Impfpflicht und ums Boostern in vielen Ländern mächtig Fahrt aufnehmen.



Auch die typischen Stay-at-home-Profiteure von 2020 seien am Freitag gefragt: Peloton (ISIN US70614W1009/ WKN A2PR0M) gewinne vorbörslich sechs Prozent, Zoom (ISIN US98980L1017/ WKN A2PGJ2) neun Prozent und HelloFresh (ISIN DE000A161408/ WKN A16140) drei Prozent.



Es werde einige Tage dauern, bis die WHO sagen könne, wie gefährlich B.1.1.529 wirklich sei. Bis dahin müssten sich die Anleger auf eine hohe Volatilität einstellen.



Mit Material von dpa-AFX (26.11.2021/ac/a/m)





