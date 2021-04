Eine optimistische Einschätzung zur Verfassung der US-Konjunktur durch FED-Präsident Powell am Sonntag habe gestern den Ölpreis gestützt. Sollte die Wirtschaft wie von Powell in Aussicht gestellt anspringen, dürfte die Erdölnachfrage steigen. Ein weiterer positiver Treiber für den Ölpreis seien auch positive Impfdaten in den USA gewesen, wo bereits 22% der Bevölkerung geimpft seien.



Bei den Rohstoffen hätten gestern die Notierungen auf breiter Front nachgegeben. Der Goldpreis habe 0,5% je Feinunze auf USD 1.735 verloren. Auch Silber, Kupfer und Platin hätten gestern verloren, speziell Silber und Platin seien mit -1,8% bzw. -2,4% stärker abgetaucht.



In Asien würden sich die Indices heute Morgen fast einheitlich fester zeigen und hätten sich dank guter chinesischer März-Exportzahlen (+30,6% vs. Vorjahr) von den negativen US-Vorgaben abkoppeln können: Sowohl Indien (+0,4%) als auch Japan (+0,4%) würden aktuell höher notieren, Festland-China und Hongkong hätten sich nach ersten Kurszuwächsen jedoch nunmehr leicht schwächer gezeigt.



Was die europäischen Märkte betreffe, so würden die vorbörslichen Indikatoren aktuell einen kaum veränderten Handelsstart für Europas Aktienindizes erwarten lassen. (13.04.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die globalen Aktienmärkte waren gestern mit wenigen Ausnahmen (u.a. Österreich, Polen, Russland, Brasilien) im Minus und waren somit im Konsolidierungsmodus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Etwas Nervosität herrsche wegen der am heutigen Dienstag anstehenden Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise, nachdem die US-Erzeugerpreise zuletzt recht deutlich angezogen hätten. Am Rentenmarkt seienb die Renditen leicht mit den Inflationssorgen gestiegen. Die 10-jährige US-Staatsanleihe habe aber mit 1,77% unter ihrem jüngsten Jahreshoch verharrt, jedoch weiter auf einem erhöhten Niveau. Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe gestern 0,2% auf 33.745 Punkte verloren, der S&P 500 habe hingegen nahezu unverändert geschlossen. Der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe 0,2% niedriger geschlossen. Die US-Berichtssaison beginne bekanntermaßen diese Woche. Die aggregierten Gewinne je Aktie auf Basis des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sollten laut Konsens gegenüber Q1 2020 um mehr als 24% steigen. Die Erwartungen seien also durchaus hoch, insbesondere bei den Banken, die ab Mittwoch (JP Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Ticker-Symbol: JPM), Goldman Sachs p Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol Deutschland: NWT, NYSE-Ticker-Symbol: WFC)) mit ihren Q1-Ergebnissen die US-Berichtssaion einläuten würden. Die Börsen scheine das am Beginn der Woche aber nicht zu interessieren. Technisch würden sowohl der S&P 500 als auchdie NASDAQ übergekauft erscheinen.