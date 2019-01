Dabei habe es im Dezember durchaus Anzeichen, dass sich die chinesische Konjunktur schrittweise stabilisiert gegeben. So hätten sich beispielsweise die Daten zur Kreditvergabe und auch die Investitionstätigkeit verbessert. In anderen Bereichen wie etwa dem Wohnungsbau, dem Einzelhandel und der Industrieproduktion halte der negative Trend weiter an. Nach wie vor sei es aber vor allem der anhaltende Handelskonflikt mit den USA, der die

chinesische Wirtschaft hemme und die Investoren vorsichtig agieren lasse. Vor diesem Hintergrund hätten die Aktienmärkte im Reich der Mitte im Berichtsmonat deutlich nachgegeben, der Shanghai Composite-Index (ISIN: CNM000000019, WKN: A1YDZ0) beispielsweise habe 3,6 Prozent abgegeben. In Hongkong habe der Hang Seng Composite-Index (ISIN: HK0000004330, WKN: 145734) 2,5 Prozent verloren.



Und auch die Leitindices in den übrigen asiatischen Schwellenländern hätten überwiegend Kursabschläge verzeichnet: Thailand (-5,6 Prozent), Singapur (-4,3 Prozent) und Taiwan (-4,1 Prozent) hätten den Abverkauf vergleichsweise deutlich gespürt. In Malaysia hätten sich die Einbußen mit minus 1,1 Prozent noch im Rahmen gehalten. In Indonesien habe sich der Jakarta Composite-Index gegen den Trend um 2,3 Prozent steigern können.



Der weitere Fortgang der handelspolitischen Spannungen dürfte die Volkswirtschaften Asiens je nach Eskalationsniveau mehr oder weniger stark belasten. Auch die schwächelnde globale Konjunktur könnte in den kommenden Monaten für Schwankungen an den Börsen führen.







