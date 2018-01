Wie im Skisport bei der Abfahrt könne ein Verkanten zum Sturz und gar zur Disqualifizierung führen. Dass die Aktienmärkte nun schon seit mehreren Jahren in Folge im Plus gelegen hätten, mahne zu größter Vorsicht bei der Anlagenauswahl. Die Zinssituation ähnele einem Balanceakt auf der Slackline. Auch mangels Alternativen würden die Kapitalströme auf Aktien ausweichen, und die Bewertungskennzahlen würden sich nur sehr allmählich normalisieren.



Aufwärtskorrekturen der Geschäftszahlen gebe es hie und da, jedoch noch nicht auf breiter Front. Die Launen der Währungen und die flatterhaften Wechselkurse würden die Erfolgsrechnungen der großen Konzerne durcheinander wirbeln. Aktien würden zwar auch weiterhin ein unverzichtbarer Vektor für Outperformance in den Portfolios darstellen. Daneben müssten jedoch auch alternative oder konvexe Strategien ("Absolute-Performance-Aktien", absolute Performance über Anleihen, inflationsgeschützte Fonds, Wandelanleihenfonds) ins Auge gefasst werden, um Portfolios gegen eine wiederaufkeimende Volatilität und das mögliche Überschießen der Zinsen abzusichern.



Bei klassischen direktionalen Anleihestrategien müsse die Devise weiterhin "kurze Duration" lauten. Ein besonderes Augenmerk sollte schließlich dem Hochzinssegment gelten, dessen wahre Qualitäten vom derzeitigen Zinsniveau und der künstlichen Spreadverengung verdeckt würden.



Wie der Alpinist im Gebirge werde der Anleger 2018 gewiss neue Gipfel erklimmen. Hierfür sollte er sich jedoch gut anseilen und die richtige Ausrüstung mitbringen, um vor Lawinen gewappnet zu sein. (10.01.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Börsen legen einen glänzenden Start ins neue Jahr hin, nachdem bereits 2017 für nahezu alle Anlageklassen und insbesondere für die riskanteste unter ihnen - Aktien - überaus erfolgreich war, so Igor de Maack, Fondsmanager und Sprecher von DNCA Investments, einer Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers.Überzeugende Argumente dafür, den Allokationen nicht ein gewisses Risiko beizumischen, scheinen derzeit in der Tat dünn gesät, so de Maack. Rund um den Globus würden sich die konjunkturellen Vorzeichen aufhellen, und die amerikanische Zuversicht sorge weltweit für gute Stimmung unter den Anlegern. Nach wie vor würden Zentralbanken ihre Absicht signalisieren, die geldpolitischen Zügel zu straffen. Und bislang hätten die weltpolitischen Spannungen noch nicht zur Eskalation geführt. Dennoch könnte es sich für die Anleger als Fehler erweisen, zum Jahresbeginn unbedacht vorzupreschen.