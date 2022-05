Das Zahlenwerk spiele den Kritikern des bisher laschen geldpolitischen Kurses der EZB in die Hände, zumal die Währungshüter der Eurozone in puncto Abkehr von der ultra-expansiven Geldpolitik im Gegensatz zur US-Notenbank FED weitaus behutsamer agieren würden. Immerhin habe EZB-Präsidentin Christine Lagarde zuletzt ein Ende der Netto-Wertpapierkäufe Anfang des dritten Quartals in Aussicht gestellt, was den Weg für einen ersten Zinsschritt bereits im Juli frei mache. Wenngleich der Druck der Märkte auf die EZB weiter steige, dürfte sich diese in Anbetracht der wirtschaftlichen Unsicherheiten einer neutralen Geldpolitik eher in kleinen Schritten nähern.



Die Börsen in den USA seien gestern feiertagsbedingt (Memorial Day) geschlossen geblieben. Die Börsen in Asien würden heute Morgen uneinheitlich notieren. Während Chinas Märkte im Plus notieren würden, handele Japan mit Abschlägen. Die vorbörslichen Indikationen würden für den Handelsauftakt in Europa heute Morgen einen leicht schwächeren Auftakt erwarten lassen.

Datenseitig stünden heute die Inflationsdaten für die Eurozone im Vordergrund. Dabei würden die RBI-Ökonomen für den Monat mit einem leichten Anstieg der Inflation auf 7,6% im Jahresvergleich rechnen, der vor allem auf die stärker gestiegenen Lebensmittelpreise zurückzuführen sei.

Unternehmensseitig werde in den USA heute noch das Softwareunternehmen Salesforce.com (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) nachbörslich Quartalszahlen vorlegen.



Öl habe sich gestern neuerlich verteuert. Der Preis für ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent habe sich um knapp 2% auf rund USD 122 erhöht. Neben der Einschränkung des globalen Angebots im Zuge des von der EU beabsichtigten Importstopps von per Schiff eingeführten russischen Öls würden auch die bis Juni wegfallenden Corona-Beschränkungen in der Hafenstadt bzw. Wirtschaftsmetropole Schanghai unterstützen. Die OPEC+-Staaten, die sich am Donnerstag diese Woche treffen würden, hätten indes nicht durchklingen lassen, dass sie die Fördermengen stärker erhöhen wollten. Gold habe sich zuletzt wenig verändert gezeigt und notiere heute Morgen knapp unter USD 1.850 je Feinunze. Bitcoin habe gestern ein formidables Plus von 8% verzeichnet und damit wieder die Marke von USD 30.000 überschritten. (31.05.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - An den Börsen in Europa setzte sich die Erholung zum gestrigen Wochenauftakt fort, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Selbst eine rekordhohe Inflation in Deutschland habe die positive Stimmung nicht zu trüben vermocht und der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) (+0,8%) habe weiter zulegen können. In der größten Volkswirtschaft Europas hätten sich die Verbraucherpreise im Monat Mai gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um satte 7,9% (April: +7,4%) erhöht und seien damit auf den höchsten Stand seit 1952 (als der Leitzins übrigens bei 6% gelegen habe) gestiegen. Fast annähernd so hoch sei die Teuerung zuletzt vor rund 50 Jahren während der ersten Ölkrise im Winter 1973/74 gewesen. Der von der Eurostat ermittelte Harmonisierte Verbraucherpreisindex sei im Jahresvergleich um 8,7% (April: +7,8%) gestiegen. Maßgeblich für den Preisauftrieb seien vor allem die Preisanstiege bei Energie (+38,3%) und Lebensmittel (+11,1%) gewesen.