Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (09.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) unter die Lupe.Das private Raumfahrttourismus-Unternehmen Virgin Galactic des britischen Milliardärs Richard Branson werde das erste seiner Art sein, dass einen Börsengang noch in diesem Jahr plane. Nun habe auch Boeing über seinen Venture-Arm HorizonX angekündigt, dass man sich mit rund 20 Millionen Dollar an dem Unternehmen beteiligen werde."Unsere Teams haben schon eine Weile miteinander gesprochen. Die Fähigkeiten Boeings auf dem Gebiet der Raumfahrt sind einmalig", habe Virgin Galactic-CEO, George Whitesides, gegenüber dem Nachrichtensender CNBC gesagt.Allerdings seien 20 Millionen Dollar nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man bedenke, dass Virgin Galactic eine Marktkapitalisierung von rund 1,5 Milliarden Dollar anstrebe. "Die geplanten Investitionen sind nur ein Wegbereiter für eine weitere, tiefergehende Partnerschaft auf dem Gebiet des kommerziellen Weltraumtourismus", so Brian Schettler, Senior Manager bei Boeing HorizonX.Whitesides und Schettler würden beide betonten, dass man zusammen Raumflugzeuge entwickeln würde, die dazu in der Lage seien, in Hyperschallgeschwindigkeit um die Welt zu fliegen. "Zurzeit gibt es keinen besseren Experten als Boeing auf dem Gebiet der Langstreckendistanzbeförderung", so Whitesides.Virgin Galactic habe sich dabei vollständig auf den Weltraumtourismus fokussiert. Der Börsengang des Unternehmens könnte dabei der Startschuss für eine Reihe weiterer Weltraum-IPOs werden. Aktuell kommen dabei allerdings nur die kleineren Wettbewerber wie One Web oder Rocket Lab infrage, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link