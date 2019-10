Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

342,20 EUR +1,45% (14.10.2019, 16:18)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

377,00 USD +0,55% (14.10.2019, 16:04)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (14.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) im Interview mit "Der Aktionär TV" unter die Lupe.Die 737 MAX bleibe immer noch am Boden. Jetzt gebe es noch Probleme mit der 737 NG, denn es seien Risse gefunden worden. Der Aktienprofi verweise darauf, dass man seit vielen Monaten nur negative Nachrichten zu Boeing sehe und der Kurs liege nicht mal 20% unter dem Allzeithoch. Er stelle fest, dass Boeing und Airbus über Jahre hinweg die großen dominierenden Player in Luftfahrt seien. Boeing werde also auch in den kommenden Jahren sehr gut verdienen. Engagierte Anleger können die Boeing-Aktie halten und den Stoppkurs bei 290 USD belassen, aber wer noch nicht investiert ist, soll besser auf die Airbus-Aktie setzen, so Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.10.2019)Das vollständige Interview mit Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:340,10 EUR +0,82% (14.10.2019, 15:39)