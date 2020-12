Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol Deutschland: BCO, NYSE-Ticker-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (06.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol Deutschland: BCO, NYSE-Ticker-Symbol: BA) unter die Lupe.Der krisengeschüttelte US-Luftfahrtriese wolle die Fertigungsrate seines Langstreckenjets 787 "Dreamliner" angesichts von schwacher Nachfrage und Produktionsmängeln weiter verringern. Ab Mitte 2021 sollten nur noch fünf Exemplare pro Monat hergestellt werden, habe Finanzchef Greg Smith am Freitag bei einer Konferenz gesagt. Damit würde monatlich eine Maschine weniger als bislang geplant gefertigt. Boeing habe die Produktion des Modells in den letzten anderthalb Jahren bereits mehrfach zurückgefahren.Die 787 sei für den Airbus-Rivalen während des Debakels um den nach zwei Abstürzen für 20 Monate mit einem Startverbot belegten Krisenjet 737 Max zeitweise eine wichtige Ertragsstütze gewesen. Die Corona-Krise habe jedoch den internationalen Luftverkehr soweit zum Erliegen gebracht, dass derzeit kaum noch Bedarf an dem Modell bestehe. Im vergangenen Monat sei kein einziges Exemplar ausgeliefert worden. Zusätzlich erschwert werde die Situation durch Inspektionen wegen wiederholter Berichte über Produktionsmängel.Die positive Entwicklung in der Impfstoff-Forschung und der Auftrag von Ryanair würden für die mittelfristige Normalisierung von Boeings operativem Geschäft sprechen. Unklar bleibe jedoch nach wie vor, wie lange es dauere, bis sich die Branche vollständig von den Folgen der Corona-Krise wieder erhole. Bezüglich Boeing sehe "Der Aktionär" aktuell bessere Chancen beim Wettbewerber Airbus, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: