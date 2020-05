Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (05.05.2020/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA), erhöht aber das Kursziel von 95 auf 110 USD.Mit der Kapitalspritze i.H.v. 25 Mrd. USD sei dem US-Konzern zumindest im Hinblick auf die Liquidität ein Befreiungsschlag gelungen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Neben der schon fatalen 737 MAX-Krise schlage allerdings nun auch die Corona-Pandemie mit voller Wucht zu. Weitere Auslieferungsverzögerungen, Abbestellungen, deutlich rückläufige Ordervolumen und ein steigender Preisdruck dürften die Folge sein. Aufgrund der verbesserten Liquiditätssituation hebe Donie sein Kursziel von 95 auf 110 USD an.Das aktuelle Bewertungsniveau hält Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, für zu hoch und stuft die Boeing-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse von "halten" auf "verkaufen" herab. (Analyse vom 05.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: