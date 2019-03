Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (14.03.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse des Analysten Seth Seifman von J.P. Morgan Securities:Seth Seifman, Analyst von J.P. Morgan Securities, empfiehlt laut einer aktuellen Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) weiterhin eine Übergewichtung.Angesichts der Unsicherheit wie es bei Boeing Co. weitergehe könnte sich die Schwäche des Aktienkurses fortsetzen, so die Analysten von J.P. Morgan Securities. Es sei wahrscheinlich, dass Boeing die Flugzeugbetreiber für die am Boden bleibenden Maschinen entschädigen werde. Für solche Entschädigungen könnten mehrere Formen in Frage kommen, beispielsweise kurzfristige Geldzahlungen oder ein Entgegenkommen bei zukünftigen Käufen.Angesichts der mit Flugverboten versehenen 737 Max werde Boeing vermutlich auch Auslieferungen an Airlines stoppen. Die Maßnahme dürfte zwar nur temporär sein, sei aber angesichts der Bedeutung der 737 Max für die Cash-Generierung nicht unwesentlich.Allerdings weist Analyst Seth Seifman darauf hin, dass Boeing weit mehr Cash generiere als jedes andere Industrieunternehmen auf dieser Welt. Die Finanzstärke sollte sich als hilfreich erweisen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: