XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

328,19 Euro -1,07% (13.03.2019, 11:16)



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

326,58 Euro -2,02% (13.03.2019, 11:31)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Boeing-Aktie:

375,41 USD (12.03.2019)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (13.03.2019/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA).Auch wenn die Unglücksursachen noch nicht (abschließend) geklärt seien, sei die aktuelle Situation zumindest für das Image von Boeing ein Supergau. Auslieferungsverzögerungen dürften sich nun nicht vermeiden lassen. Sollte Boeing eine (Mit-) Schuld nachgewiesen werden, würden zudem hohe Entschädigungs- und Schadenersatzforderungen auf das Unternehmen zukommen. Die technische Problembehebung dürfte relativ einfach durchführbar sein. Trotzdem müsse davon ausgegangen werden, dass die eine oder andere Airline ihre bestehende Order revidiere bzw. neue gar nicht erst tätige und zu Airbus wechsle. Schließlich würden sich auch Passagiere schwer tun, aktuell in eine solche Maschine zu steigen. Mögliche Belastungen für Boeing seien im Moment nicht seriös abschätzbar.Wolfgang Donie, Aktienanalyst der NORD LB, senkt daher seine Anlageempfehlung für die Boeing-Aktie von "halten" auf "verkaufen". Das Kursziel sei von 440,00 auf 300,00 USD gesenkt worden. (Analyse vom 13.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: